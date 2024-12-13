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مشاهير العرب - «أنا مش حامل».. هكذا علقت جميلة عوض على زيادة وزنها | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أنا مش حامل».. هكذا علقت جميلة عوض على زيادة وزنها | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا مش حامل».. هكذا علقت جميلة عوض على زيادة وزنها | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:36 مساءً - حاذت الفنانة جميلة عوض، على اهتمام قطاع كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما ظهرت عليها علامات الزيادة في الوزن على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الـ 4.

و حسمت جميلة عوض الجدل حول حملها في لقاءات تلفزيونية، قائلة: «لا أنا مش حامل، ياريتني تخنانة مثلا عشان ممكن تكون الإشاعة دي صح، هي مش صح خالص».

جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ

آخر أعمال جميلة عوض

ومن ناحية أخرى، تعيش جميلة عوض حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لتصوير أحدث أعماله في الدراما بمشاركتها في «أفلاطوني».

يتكون مسلسل «أفلاطوني» من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج شريف الألفي، ويعد المسلسل أول عمل لجميلة بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ خلال الفترة الماضية.

جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ

وكان مسلسل لانش بوكس، آخر أعمال الفنانة جميلة عوض، وتم عرضه في دراما رمضان 2024 وحقق نجاح جماهيري كبير.

ضم مسلسل لانش بوكس كوكبة من الفنانين أبرزهم غادة عادل، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع.

ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجآت السيئة تتوالى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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