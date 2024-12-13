ورشة حول المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام بـ"تيودور بلهارس" - أخبار كلمتك

ورشة حول المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام بـ"تيودور بلهارس" - أخبار كلمتك

المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مقترحا جديدا لعزل الرئيس - أخبار كلمتك

المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مقترحا جديدا لعزل الرئيس - أخبار كلمتك

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 - أخبار كلمتك

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يطلق خدمة الحساب البنكي الدولي (IBAN) كأول بنك يمني - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يطلق خدمة الحساب البنكي الدولي (IBAN) كأول بنك يمني - أخبار كلمتك

شخصية مقربة من طارق صالح يوجه رسالة نارية لقيادات ومناصري مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

شخصية مقربة من طارق صالح يوجه رسالة نارية لقيادات ومناصري مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

هل تطبيق زيادة المعاشات في يناير2025.. موعد الصرف والأماكن - أخبار كلمتك

هل تطبيق زيادة المعاشات في يناير2025.. موعد الصرف والأماكن - أخبار كلمتك

وزير التموين ورئيس تنمية المشروعات يزوران جناح اتحاد المستثمرات العرب بـ «تراثنا» - أخبار كلمتك

وزير التموين ورئيس تنمية المشروعات يزوران جناح اتحاد المستثمرات العرب بـ «تراثنا» - أخبار كلمتك

حماية الأمن المائي المصري والتصنيع مع بكين، تفاصيل البيان الختامي المشترك بين مصر والصين - أخبار كلمتك

حماية الأمن المائي المصري والتصنيع مع بكين، تفاصيل البيان الختامي المشترك بين مصر والصين - أخبار كلمتك

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر - أخبار كلمتك

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر - أخبار كلمتك

وزير خارجية قطر وسوليفان يشددان على ضرورة ضمان وحدة سوريا - أخبار كلمتك

وزير خارجية قطر وسوليفان يشددان على ضرورة ضمان وحدة سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 - أخبار كلمتك

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - احتفلت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ 68.

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68

ونشر حساب ماجدة الرومي عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس" صورة لها أمام تورتة عيد الميلاد، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

 

وفي وقت سابق، طرحت الفنانة ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات ومن ألحان أميل فهد وتوزيع موسيقى داني الحلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عمرو الليثي يعلق على بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق