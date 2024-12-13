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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تجهيزات كبيرة لحفل شيرين في دبي قبل صعودها على المسرح (صور) - أخبار كلمتك

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تجهيزات كبيرة لحفل شيرين في دبي قبل صعودها على المسرح (صور) - أخبار كلمتك

تجهيزات كبيرة لحفل شيرين في دبي قبل صعودها على المسرح (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الليلة، حفلا غنائيا كبيرا في دبي، وذلك بعد آخر حفلاتها في الكويت.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي 

وتواصل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في دبي العمل على التجهيزات الأخيرة قبل صعود المطربة إلى المسرح. 

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وبدأ عدد كبير من الجمهور التوافد على حفل شيرين عبد الوهاب، والذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الحفل، قائلين: “بنحبك شيرين ومتحمسين كتير”.

وتقدم شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير.

 

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شيرين عبد الوهاب

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.

كانت شيرين قد أثارت الجدل؛ على خلفية زلة لسان غير مقصودة في سياق رثائها للملحن الراحل محمد رحيم، ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إحالتها للتحقيق، وهو الأمر الذي أغضب المطربة

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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