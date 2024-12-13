مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. هدى المفتي تستعد لـ 80 باكو» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - تستعد الفنانة هدى المفتي، للمشاركة في ماراثون رمضان 2025 من خلال مسلسل 80 باكو»، والذي تعكف على تصويره في الوقت الحالي بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم.

وفي هذا السياق، تواصل هدى المفتي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لـمسلسل 80 باكو»، وذلك استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ومن المفترض، أن يشارك هدى المفتي في بطولة مسلسل 80 باكو» عدد كبير من النجوم، أبرزهم، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس.

آخر أعمال هدى المفتي

جدير بالذكر، أن هدى المفتي تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض لها مسلسل «موعد مع الماضي» بالتعاون مع النجم آسر ياسين في الوقت الحالي.

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

يدور مسلسل موعد مع الماضي في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه بها، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

المسلسل من بطولة آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.