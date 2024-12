الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو يتحدث عن تجربته مع جوني ديب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - تحدث الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو، عن تجربته مع العالمي جوني ديب في فيلم modi three days on the wing of madess

الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو يتحدث عن تجربته مع جوني ديب

وقال الفنان الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو خلال لقائه مع “arab wood”:" جوني ديب شخص مميز بشكل كبير وبالنسبة لدوري، لم كنت قد رتبت أفكاري لتجسيد هذه الشخصية، لكن العمل مع جوني والتحدث معه قبل أنطلاق التصوير وجدنا الشخصية معا وهذا كان رائعا

وأكد الإيطالي أنه أحب الموسيقي بشكل كبير بعد زيارته لجدة لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة لعام 2024

جوني ديب، ومن ناحية أخري كانت قد كشف تقرير لموقع ET، عن عودة الممثل الشهير جوني ديب 61 سنة، إلى ساحة المواعدة، بعد انقطاع لمدة سنوات.

وذكر تقرير ET، أن جوني ديب يواعد عارضة الأزياء يوليا فلاسوفا البالغة من العمر 28 عامًا، وأن جوني يقابل يوليا فلاسوفا بشكل عرضي، لكنه يشير إلى أن الأمر ليس رسميًا في الوقت الحالي.

وأشار التقرير، أن جوني ويوليا، يعرفان بعضهم البعض منذ بضع سنوات، ويتقابلان عندما يستطيعون ذلك، ولوحظ في الآونة الأخيرة، كثرة لقاءات الثنائي، وسفر يوليا، مع جوني، لعدة بلدان، خلال إحياءه، عدد من الحفلات الموسيقية، وهو ما أكد تطور علاقة الثنائي، وارتباطهم العاطفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.