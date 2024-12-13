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الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو يتحدث عن تجربته مع جوني ديب (فيديو) - أخبار كلمتك

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الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو يتحدث عن تجربته مع جوني ديب (فيديو) - أخبار كلمتك

الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو يتحدث عن تجربته مع جوني ديب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:30 مساءً -  تحدث الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو، عن تجربته مع العالمي جوني ديب في فيلم modi three days on the wing of madess

الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو يتحدث عن تجربته مع جوني ديب

وقال الفنان  الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو خلال لقائه مع “arab wood”:" جوني ديب شخص مميز بشكل كبير  وبالنسبة لدوري، لم كنت قد رتبت أفكاري لتجسيد هذه الشخصية، لكن العمل مع جوني والتحدث معه قبل أنطلاق التصوير وجدنا الشخصية معا وهذا كان رائعا 

وأكد الإيطالي أنه أحب الموسيقي بشكل كبير بعد زيارته لجدة لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة لعام 2024 

جوني ديب،  ومن ناحية أخري كانت قد كشف تقرير لموقع ET، عن عودة الممثل الشهير جوني ديب 61 سنة، إلى ساحة المواعدة، بعد انقطاع لمدة سنوات.

وذكر تقرير ET، أن جوني ديب يواعد عارضة الأزياء يوليا فلاسوفا البالغة من العمر 28 عامًا، وأن جوني يقابل يوليا فلاسوفا بشكل عرضي، لكنه يشير إلى أن الأمر ليس رسميًا في الوقت الحالي.

وأشار التقرير، أن جوني ويوليا، يعرفان بعضهم البعض منذ بضع سنوات، ويتقابلان عندما يستطيعون ذلك، ولوحظ في الآونة الأخيرة، كثرة لقاءات الثنائي، وسفر يوليا، مع جوني، لعدة بلدان، خلال إحياءه، عدد من الحفلات الموسيقية، وهو ما أكد تطور علاقة الثنائي، وارتباطهم العاطفي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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