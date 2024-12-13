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مشاهير العرب - محمد شاهين ضيف الحلقة 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على DMC | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد شاهين ضيف الحلقة 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على DMC | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد شاهين ضيف الحلقة 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» على DMC | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - يحل الفنان محمد شاهين ضيفا في الحلقة 4 من مسلسل ساعته وتاريخه، والمقرر عرضها اليوم الجمعة عبر شاشة DMC، ومن المفترض أن تحمل الكثير من التفاصيل والأسرار حول قصة جديد من ملفات المحاكم المصرية.

وروجت الصفحة الرسمية لشاشة DMC، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض الحلقة 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، قائلة: «النجم محمد شاهين ضيف شرف حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه، الليلة 10 مساء على قناة dmc».

الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه على شاشة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 10 مساء.

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه»

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» سيقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويخوض بطولة المسلسل، عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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