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شقيق أصالة مازحًا: انتخبوني رئيسًا لسوريا وأعدكم بساعتين كهرباء في اليوم - أخبار كلمتك

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شقيق أصالة مازحًا: انتخبوني رئيسًا لسوريا وأعدكم بساعتين كهرباء في اليوم - أخبار كلمتك

شقيق أصالة مازحًا: انتخبوني رئيسًا لسوريا وأعدكم بساعتين كهرباء في اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:40 مساءً - مازح المنتج، أنس نصري، شقيق النجمة السورية أصالة، متابعيه على السوشيال ميديا وأعلن اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

شقيق أصالة يمازح متابعيه 

وقال “أنس”: "بناءً على طلب الجماهير العريضه ( أمي ومرتي ) الله يخليلي ياهم قالولي لازم أعمل شي، وبعد تفكير عميق دام ( ٣ دقايق ) قررت آخد الخطوة المنتظرة".

وأضاف أنس نصري من خلال “إنستجرام”: "مرشحكم القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية. أنا وعدي لكم بسيط  ، ما في أكتر من ساعتين كهربا باليوم.. مشان نحافظ على أصالة الظلام السوري  الأزمات؟ مش هنحلها… هنصير نغني عليها".

 وتابع أنس: "وجبة لكل مواطن كسرة خبز وطموحي ليس السلطة، بل أن أكون أول رئيس يرتدي البدلة السوداء بمزاج في مجلس الشعب.. صوتوا لي إذا أردتم مستقبلا مش ضروري مشرق، المهم يكون مختلف تحيا سوريا".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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