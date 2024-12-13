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تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

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تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:20 مساءً -  تعاقد الفنان حجاج عبد العظيم على المشاركة في مسلسل عقبال عندكم، الذي يقوم ببطولته حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ومن المقرر أن يلعب حجاج عبدالعظيم شخصية والد إيمي خلال أحداث العمل. 

إيمي سمير غانم، تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

 

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وانضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

 

مسلسل سوبر ميرو  آخر أعمال إيمي سمير غانم الدرامية

وكان مسلسل سوبر ميرو الذي عرض في 2019 آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، ولقد قالت إيمي في تصريحات خاصة لـ «كلمتك» أنها غابت كثير عن السباق الرمضاني، حيث آخر ظهور لديها بمسلسل سوبر ميرو لعام 2019، وأنها ستعود بكل حماس على الشاشة في رمضان المقبل لعام 2025.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد محمود، أحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سويًا، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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