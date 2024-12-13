مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - تصدر الظهور الأخير للفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب حلوله ضيفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي» رفقة ابنته زينة عبد الباقي.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول أشرف عبد الباقي، وابنته زينة، نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في برنامج «معكم منى الشاذلي».

أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي»

وقال أشرف عبد الباقي، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»: إنه يحقق أحلامه التي كان يرغب في تحقيقها أثناء طفولته مع أولاده، مشيرًا إلى أنه عندما يشعر بوجود موهبة عند أحد من أولاده، فإنه يقوم بتنميتها والعمل عليها، مضيفا «أقدر أشجعهم وأضيفلهم، يعني على سبيل المثال جيبتلها كاميرا تصوير وقعدت فترة تصور، وفترة كان اهتمامها باللبس فطبعا جبنا مكنة خياطة، كلفتني جامد الصراحة».

وتابع أشرف عبد الباقي: «إنه في طفولته لم يكن يتمتع بهذه الإمكانيات التي يحظى بها أولاده في الوقت الحالي.. كأن أنا بحلم، وبحقق حلمي فيهم، حلم السفر والدراسة كان حلمي في يوم ما، لكن لم يكن لديَّ القدرة المادية لتحقيقه».

وأضاف عبد الباقي، أنه لو أتيحت له نفس الفرص والإمكانات التي تتوفر لأبنائه الآن، لكان قد خاض تجارب مشابهة، مثل دراسة الطبخ أو السفر، قائلًا: «لو كان عندي الإمكانيات دي وقتها، كنت هبقى في حتة تانية».

وعن تعاونه مع ابنته زينة عبد الباقي، قال: «بتعامل معاها زيها زي أي مخرج عادي وبسمع كلامها، لو فيه وجهة نظر معينة بناقشها معها والقرار الأخير ليها زى أى مخرج بشتغل معاه».

آخر أعمال زينة عبد الباقي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال زينة عبد الباقي، طان طرحها لفيلم «مين يصدق» الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية التي عرضت مؤخرا.

تدور أحداث الفليم حول (نادين) التي تتخلص من حالة فراغ تعيشها بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك (نادين) مع (باسم) في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.