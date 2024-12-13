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إعلان أسماء الفائزين بمسابقة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

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إعلان أسماء الفائزين بمسابقة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي أمسية احتفالية  للإعلان عن نتيجة مسابقة الموسيقى والأوبرا والباليه لعام ٢٠٢٤، وهي العزف على آلة الفلوت والتشيلو والعود والقانون والباليه.

الفائزون بمسابقة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالأعلى للثقافة 

بدأت الأمسية بكلمة  الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، واصفا الموسيقى بأنها  لغة الروح فهي التي تحملنا بعيدًا عن هموم الحياة إلى عالم من السحر والجمال، وتفتح لنا أبوابًا من الإبداع والتعبير الذي لا حدود له.

وتابع: إننا اليوم نكرم ونحتفل بأولئك الذين بذلوا جهدًا  واضحا في التميز في الموسيقى، والإبداع في العزف عليها أيضا. 

وأكد العزازى أن المجلس سيظل  داعما لكل أنواع الفنون والأنشطة الثقافية، كذلك لن يبخل بتقديم كل الدعم  للشباب فهم جيل المستقبل، وقال إن الدور التوعوى للمجلس لن يقتصر على محافظة القاهرة بل سيمتد لكافة محافظات مصر.

ثم أعلنت أسماء الفائزين..  وهم:

هادى محمد عبد الرحيم - في فرع رقص الباليه الفردي - للشباب
ماهينور أحمد الحسيني - في فرع رقص الباليه الفردي – للبنات
سارة طلعت أنور صادق - في فرع العزف على آلة التشيلو
عمر فوزى مليجى محمد - في فرع العزف على آلة الفلوت
يوسف عبد الله أحمد - في فرع العزف على آلة القانون
الحسن مصطفى حسن- في فرع العزف على آلة العود
وقد قام الدكتور أشرف العزازي بتكريم الفائزين وأخذ صور تذكارية معهم.

شارك بالاحتفاء بالفائزين في المسابقة الفنية؛ الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية، والدكتور الفنان راجح داود، مقرر اللجنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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