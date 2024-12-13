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7 ملايين جنيه إيرادات "الحريفة 2" أمس الخميس - أخبار كلمتك

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7 ملايين جنيه إيرادات "الحريفة 2" أمس الخميس - أخبار كلمتك

7 ملايين جنيه إيرادات "الحريفة 2" أمس الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - يواصل فيلم الحريفة 2، تصدره شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه من أيام قليلة، والذي يقوم ببطولته الفنان نور النبوي وكزبرة وغيرهما من النجوم الشباب.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وحقق فيلم الحريفة 2، إيرادات وصلت لـ 7.052.172 جنيها بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الخميس.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2 

وفيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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