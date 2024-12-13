مشاهير العرب - الليلة.. عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. ينتظر الجمهور عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي ستشهد تناول جريمة جديدة من مجموعة ملفات المحاكم المصرية، وذلك بعدما انتهى عرض ثلاثة حلقات كاملة، تضمنت قضيتين قتل وأخرى ناقشت الابتزاز الإلكتروني، ونجح مسلسل ساعته وتاريخه في تصدر الترند بفضل القضايا الواقعية المثيرة التي يعالجها.

موعد عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه»

من المقرر أن تعرضالحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 10 مساءً على شاشة dmc.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه على شاشة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 10 مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل ساعته وتاريخه

لمن يرغب بمتابعة المسلسل، يُعرض على قناة dmc بالترددات التالية:

نايل سات:

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه»

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» سيقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويخوض بطولة المسلسل، عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.