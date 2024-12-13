تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - الليلة.. عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - الليلة.. عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. ينتظر الجمهور عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي ستشهد تناول جريمة جديدة من مجموعة ملفات المحاكم المصرية، وذلك بعدما انتهى عرض ثلاثة حلقات كاملة، تضمنت قضيتين قتل وأخرى ناقشت الابتزاز الإلكتروني، ونجح مسلسل ساعته وتاريخه في تصدر الترند بفضل القضايا الواقعية المثيرة التي يعالجها.

موعد عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه»

من المقرر أن تعرضالحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 10 مساءً على شاشة dmc.

مسلسل ساعته وتاريخه

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه على شاشة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 10 مساء.

مسلسل ساعته وتاريخه

القنوات الناقلة لمسلسل ساعته وتاريخه

لمن يرغب بمتابعة المسلسل، يُعرض على قناة dmc بالترددات التالية:

نايل سات:

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحمد أمين في مسلسل ساعته وتاريخه

عرب سات

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مسلسل ساعته وتاريخه

تفاصيل مسلسل «ساعته وتاريخه»

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» سيقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويخوض بطولة المسلسل، عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

اقرأ أيضاً
من بطولة الشباب.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه

قاتل زوجته.. تفاصيل مشاركة أحمد أمين في مسلسل ساعته وتاريخه

جريمة قتل أمام الجامعة.. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «ساعته وتاريخه»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق