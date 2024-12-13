تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بـ 52 مليون جنيها.. «الحريفة 2 يواصل صدارة إيرادات الأفلام (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بـ 52 مليون جنيها.. «الحريفة 2 يواصل صدارة إيرادات الأفلام (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 52 مليون جنيها.. «الحريفة 2 يواصل صدارة إيرادات الأفلام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - يستمر فيلم «الحريفة 2 من بطولة الفنان نور النبوي، في الحفاظ على صدارة إيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية وحتى وقتنا الحالي، حيث حقق في شباك التذاكر أمس الخميس أكثر من 7 ملايين جنيهًا، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 52 مليون جنيهًا.

فيلم الحريفة 2

تفاصيل فيلم «الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

فيلم الحريفة 2

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم «الحريفة 2

فيلم «الحريفة 2، يضم في بطولته، عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

اقرأ أيضاً
بمشاركة مروان موسى.. نور النبوي يروج للأغنية الدعائية لفيلم الحريفة 2 (فيديو)

3 ملايين جنيه.. إيرادات فيلم «الحريفة 2 في آخر ليلة عرض بالسينمات

أبطال فيلم الحريفة يفاجئون نور النبوي في عيد ميلاده «صورة»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

تعرف على شخصية عبير صبري في مسلسل شباب امرأة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق