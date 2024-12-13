مشاهير العرب - «تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل».. صلاح عبد الله يطالب الجمهور بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن حزنه لتدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد نقله إلى المستشفى الأربعاء الماضي.

وطالب صلاح عبد الله، المتابعين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي، قائلا: «تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. ونبي دعواتكم لنبيل الحلفاوي».

تطورات الحالة الصحية لـنبيل الحلفاوي

وكان المخرج عمرو عرفة، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «إكس» عن تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعدما تم نقله إلى المستشفى يوم الأربعاء، مما أثار قلق ومخاوف قطاع كبير من جمهوره.

وطلب عمرو عرفة المتابعين عبر حسابه الرسمي على «إكس» الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، قائلا: «ادعوا له الحالة صعبة»، وذلك عقب تداول أنباء حول تدهور حالته الصحية ودخوله إلى المستشفى.

وكانت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، طالبت محبيه بالدعاء له، وذلك دون الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية له.

وطمأن نجل نبيل الحلفاوي، المخرج خالد الحلفاوي، في تصريحات إعلامية، محبي والده عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن حالة والده مستقرة، والأطباء يتابعونه باستمرار.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، كانت مشاركته في فيلم تسليم أهالي، الذي عرض منذ عامين، حيث ظهر كضيف شرف.