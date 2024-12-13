تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل».. صلاح عبد الله يطالب الجمهور بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل».. صلاح عبد الله يطالب الجمهور بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل».. صلاح عبد الله يطالب الجمهور بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن حزنه لتدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد نقله إلى المستشفى الأربعاء الماضي.

وطالب صلاح عبد الله، المتابعين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بالدعاء لـ نبيل الحلفاوي، قائلا: «تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. ونبي دعواتكم لنبيل الحلفاوي».

نبيل الحلفاوي

تطورات الحالة الصحية لـنبيل الحلفاوي

وكان المخرج عمرو عرفة، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «إكس» عن تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعدما تم نقله إلى المستشفى يوم الأربعاء، مما أثار قلق ومخاوف قطاع كبير من جمهوره.

وطلب عمرو عرفة المتابعين عبر حسابه الرسمي على «إكس» الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، قائلا: «ادعوا له الحالة صعبة»، وذلك عقب تداول أنباء حول تدهور حالته الصحية ودخوله إلى المستشفى.

وكانت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، طالبت محبيه بالدعاء له، وذلك دون الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية له.

وطمأن نجل نبيل الحلفاوي، المخرج خالد الحلفاوي، في تصريحات إعلامية، محبي والده عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن حالة والده مستقرة، والأطباء يتابعونه باستمرار.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، كانت مشاركته في فيلم تسليم أهالي، الذي عرض منذ عامين، حيث ظهر كضيف شرف.

اقرأ أيضاً
نبيل الحلفاوي يشيد بمسلسل الحشاشين: إبداع يليق بمكانة وتاريخ الفن المصري

شعر سيد حجاب.. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي وبيراميدز؟

«فجيعة مؤلمة».. نبيل الحلفاوي ينعي أسر ضحايا حريق كنيسةأبي سيفين بامبابة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

رايان رينولدز يظهر بشخصية 'Deadpool' في إعلان لصالح مستشفى أطفال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق