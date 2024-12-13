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طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي 3" - أخبار كلمتك

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طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي 3" - أخبار كلمتك

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "موضوع عائلي 3" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل موضوع عائلي في جزئه الثالث البوستر الرسمي للعمل تمهيدًا لعرضه.

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مسلسل موضوع عائلي، ينتظر عشاق مسلسل موضوع عائلي بدء عرض الجزء الثالث منه والمقرر عرضه في نهاية الشهر الجاري.

موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3

حيث كشف منصة شاهد عن أن المسلسل من المقرر أن ينطلق عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، والعمل سيعرض بشكل حصري على منصة شاهد لأنه من أعمال المنصة الأصلية. 

ياسمينا العبد تنضم لأسرة مسلسل موضوع عائلي 

وانضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء.

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أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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