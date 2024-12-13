ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد هنيدي ينتهي من التجهيزات الأخيرة لتصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد هنيدي ينتهي من التجهيزات الأخيرة لتصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

محمد هنيدي ينتهي من التجهيزات الأخيرة لتصوير "شهادة معاملة أطفال" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - يستعد الفنان محمد هنيدي لتصوير مسلسله الجديد شهادة معاملة أطفال، وذلك بعد الانتهاء منذ يومين من التحضيرات النهائية للتصوير. 

في هذا السياق، يصور هنيدي مسلسله الجديد، داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي واستديوهات خارجية، والتى تناسب الأحداث الذي يسير في إطارها المسلسل.

يحمل مسلسل محمد هنيدي الجديد اسم «شهادة معاملة أطفال» وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل هنيدي فى رمضان

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة سماء إبراهيم.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أول صورة لـ ليدي جاجا من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق