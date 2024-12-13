ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أول صورة لـ ليدي جاجا من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول صورة لـ ليدي جاجا من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

أول صورة لـ ليدي جاجا من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - مسلسل Wednesday، شوقت شبكة نتفليكس، جمهورها، بطرحها أول صورة للنجمة ليدي جاجا، من  الموسم الثاني من مسلسلها المنتظر Wednesday.

وظهرت جاجا، في الصورة، وهي ترتدي فستانا أسود، فيما اختارت اللون الأصفر لشعرها.

Image

انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

أعلنت منصة نتفليكس، رسميا عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday، ليدخل العمل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال العام المقبل.

Image

وكانت النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، الأسبوع الماضي، وغادرت دولة أيرلندا، لتعود إلى أمريكا.

 

Image

ليدي جاجا تنضم لمسلسل Wednesday   

وانضمت  رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج تيم بيرتون، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

Image

وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة  عرضه خلال العام 2025.

Image

موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

Image

ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل Wednesday

ليدي جاجا تنضم لطاقم الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مزامير داوود، خريطة التلاوات المرتلة اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق