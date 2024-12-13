رايان رينولدز يظهر بشخصية 'Deadpool' في إعلان لصالح مستشفى أطفال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - DEADPOOL، ظهر الممثل الشهير، رايان رينولدز، بشخصية 'Deadpool'، مرة جديدة، في مقطع إعلاني لصالح جمعية 'Sickkids'، الخاصة بعلاج الأطفال.

وظهرت الممثلة الشهيرة ليندا كارتر، بصحبته في الإعلان، وهي أول ممثلة أدت شخصية 'Wonder Woman'.

https://x.com/VancityReynolds/status/1867209836003205213

جوائز Saturn Awards أو جائزة زحل، هي جائزة تقدمها أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفانتازيا والرعب، أنشئت عام 1972، تحت رعاية الدكتور دونالد مؤرخ ومؤلف، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تكريم إنتاج الخيال العلمي.

إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

وكشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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