تفاصيل إطلاق توم هولاند لشركة إنتاج بالشراكة مع شقيقه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - توم هولاند، أطلق الممثل الشاب، توم هولاند، شركة إنتاج خاصة به تحمل اسم "Billy17".

تفاصيل إطلاق توم هولاند لشركة إنتاج

وأطلق توم هولاند، الشركة الجديدة Billy17، بالشراكة مع شقيقه هاري هولاند.

واعلن هولاند، في تصريحات صحفية، أنه شركته Billy17، دخلت في شراكة مع عملاقة الإنتاج Sony، لديهم بالفعل 3 أفلام قيد العمل وهي، "Burnt"، "The Rosie Project"، و"The Winner"، ومن المحتمل أن يشارك توم هولاند في بطولة اثنين من هذه الأفلام.

إطلاق بيرة BERO الخاصة بتوم هولاند

وأقيم مؤخرا حفل إطلاق BERO، العلامة التجارية الفاخرة للبيرة الخالية من الكحول والتي أسسها الممثل الشاب الشهير توم هولاند.

واحتفل توم هولاند بصحبة حبيبته الممثلة زيندايا في نيويورك جنبًا إلى جنب، حيث تألق الثنائي بملابس متطابقة الألوان.

توم هولاند يطلق بيرة خالية من الكحول

أعلن الممثل الشاب توم لاند، إطلاق ماركته الخاصة من البيرة، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكشف توم أن ماركته الجديدة من البيرة ستطلق تحت اسم BERO، وستكون خالية من الكحول.

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