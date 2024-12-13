مشاهير العرب - انتقادات لـ تامر عاشور بسبب حفل بيلبورد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - تامر عاشور.. تصدر اسم الفنان تامر عاشور تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد رده على الانتقادات التي وجهت له بعد حصوله على جائزتين لأفضل أغنية هذا العام في حفل بيلبورد.

الفنان تامر عاشور

أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل خلال الساعات الماضية بعد حصول الفنان تامر عاشور على جائزتين من بيلبورد، الأولى جائزة أغنية العام على مستوى الوطن العربي، والثانية جائزة أفضل أغنية مصرية لعام 2024 عن أغنية «هيجيلي موجوع».

تامر عاشور يرد على حصوله على جائزتين من بيلبورد

ولكن رد الفنان تامر عاشور على كمية الانتقادات التي لاحقته بسبب حفل بيلبورد عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، وقال: «الحمد لله، أنا بعتبر 2024 خلصت على كده بعد استلام الجائزتين المهمتين جدًا من بيلبورد، اللي بجد بشكرهم من كل قلبي: أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس السنة

وتابع: «الحقيقة عندي رسالة لازم أوضحها بشكل أتمنى تستوعبوه، صناع العمل اللي فزت بيه بالأرقام، وهم شغالين، عارفين كويس جدًا إن حواليهم ملحنين وشعراء وموزعين جامدين وشاطرين، ويتعمل لهم ألف حساب، وهم شغالين مع أنجح النجوم في مصر على مدار سنين، علشان كده صناع العمل نجحوا ودخلوا وسط الكبار بالأعمال لأنهم آمنوا باللي حواليهم ونجاحهم».

وأضاف: «على الصعيد الشخصي، أنا كموهوب زيهم بالضبط، مؤمن بكل الموهوبين والفنانين الكبار اللي حواليا، أيًا كان نوع المزيكا: راب، بوب، أو شعبي، المهم عنده الموهبة، مش متخصص في المزيكا ولا مش متخصص».

ونوه: «سيد درويش اتعلم الكتابة في سن الـ10 سنوات فنان الشعب، سيد مكاوي متعلمش أساسًا، وعلى صعيد التمثيل، مثلًا، يحيى الفخراني دكتور، عزت أبو عوف دكتور، أحمد مظهر خريج كلية حربية، أحمد زكي دبلوم صنايع، إسماعيل يس من ابتدائي خرج، الزعيم عادل إمام خريج كلية زراعة، وأنا معايا بكالوريوس تجارة خارجية».

وتابع: «عمرها ما كانت شرطًا. أنا تجربتي كانت إني دخلت كلية تربية موسيقية ومتوفقتش فيها بسبب إيه؟ نسبة الغياب. ومع ذلك لحنت أكثر من 150 لحنًا لكل فناني الوطن العربي بلا استثناء ما عدا واحد فقط. وأنا مش قسم تأليف موسيقي ولا حاجة. وعندنا فنان كبير برضه عمل أعمال كتير مكسره الدنيا وكان خريج حقوق».

وأضاف: «بالعكس، وإلا بقى كل الأساتذة المتخصصين والطلاب اللي بيدرسوا في الكليات والمعاهد الفنية بقوا نجوم كبار، ومبقاش حد بيدرس! محدش ودنه بتتصمم بطريقة معينة علشان دارس موسيقى، ده اسمه تضليل. يقولوا على نفسهم متخصصين وبيزوروا، اه والله العظيم، وأنا على قد حلفاني بيزوروا نسب استماعهم، وهي موجودة وباينة لكل الناس، وكأن الجمهور مبيفهمش ويستخف بيهم، ويطلعوا يقللوا من اللي مش عارفين يوصلوا لهم، ويطبلوا لزمايلهم الكبار مقامًا وفنًا، قال يعني بقوا كده كبار مع بعضهم».

وأشار أيضًا إلى: «تضليل الناس في البرامج بأرقام وهمية وبيرتبوا كمان هم رقم كام في السوق، ومقفلين اللعبة بشكل عبقري. وأعلى أغنية عندهم السنة دي لا تتخطى الـ7 مليون».

واختتم كلامه: «السؤال بقى، هل علشان ربنا كتب لي النجاح السنة دي بأفضل أغنية على مستوى الوطن العربي، وأفضل أغنية في مصر، يبقى أنا ملك العالم؟ أو باقي الفنانين مالهمش وجود، بما فيهم المُضلل حتى؟ أنا متأكد وعلى يقين إن ممكن بكره فنان ولا أنا ولا أنت سمعنا عنه يعمل عمل فني محترم وياخدها السنة الجاية، وده تنافس، وده جمال المزيكا وحلاوتها إنها بتتنوع وتختلف من شخص لآخر، ببصمة كل شخص موهوب مش دارس ولا متخصص، عشان نخلق رصيد يستفيد منه الجمهور بدون تزوير في أرقام وضحك على الدقون في برامج. وأخيرًا شوف أنت بتعرف تعمل A وأنا بعرف أعمل A بعرف أعمل الـ 2.