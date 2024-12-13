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مي عمر تحاول الهروب من خالتها في إش إش - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - تشهد أحداث مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم محاولة هروب إش إش التي تلعب دورها الفنانة مي عمر من خالتها التي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي بسبب إهدار حقها.

 


ويعكف القائمون على مسلسل “إش إش” حاليًّا على مرحلة مونتاج الحلقات، لتكون جاهزة للعرض خلال سباق رمضان 2025.

 

تفاصيل مسلسل إش إش 


وعلمت "كلمتك" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

 

أبطال مسلسل إش إش 
العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين،  من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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