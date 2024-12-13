زبيدة ثروت، حيرت المنتجين بجمالها ورفضت الفن وفضلت المطبخ وتوفيت بمرض السرطان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:20 صباحاً - فازت زبيدة ثروت بنت 16 سنة بلقب السندريلا، بعد أن فوجئت بصورتها منشورة فى مجلة أسبوعية ضمن الصور المتقدمة لمسابقة أجمل عيون فى الشرق التى كانت تنظمها مجلة الجيل، ولم تكن تعرف هى نفسها من الذى أرسل صورتها للمجلة، وكان النتيجة أنها فازت بلقب أجمل عينين فى الشرق لتدخل بعدها السينما من أوسع أبوابها. رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2016.

تقول زبيدة ثروت عن هذه الواقعة: ظن الجميع وخاصة والدها اللواء بحرى أحمد ثروت أن مسألة دخولها السينما لن تعدوا عن دور صغير فى فيلم على سبيل التذكار بمناسبة نجاحها فى المسابقة، ثم تترك بعدها الفن لأهل الفن فقد كانت حتى ذلك الوقت لا تملك أية نزعات فنية تمثيلية.

الملاك الصغير كان البداية

كانت الفتاة السكندرية الجميلة طالبة الثانوى أشبه بعروس زجاجية رشيقة هشة أقرب إلى الدمية فليست صاحبة طول فارع ولا جسم ممشوق، لكنها صادفها النجاح من أول خطوة فى فيلم "الملاك الصغير" استطاعت بدورها فيه فى دور فتاة مصابة بالشلل أن تجمع جمهور مشاهديها حولها بعد أن ذرفت الدموع من أعينهم، وكان ذلك وحده برهانا على نجاحها.

الفنانة الجميلة زبيدة ثروت



وتحكى زبيدة ثروت كيف أقنع الفنان يحيى شاهين والدها للتمثيل في فيلم الملاك الصغير فتقول: في البداية عارض بشدة، وشاركته العائلة كلها معارضته، وأنا كانت استهوتني حكاية التمثيل في السينما، لكنني لم أكن أملك حرية اتخاذ القرار، لأنني كنت ما زلت في الرابعة عشرة من عمري، إلا أن إلحاح يحيى شاهين أزال المعارضة العائلية، خاصة بعدما أثبت لها أن ظهوري سوف يكون في فيلم اجتماعي هادف وخال من الخلاعة والإثارة، وكان خروجي إلى التصوير في حراسة أحد أفراد العائلة.

بطولة 15 فيلما للسينما



جرى الفيلم التذكارى لـ زبيدة ثروت وراء فيلم ثم فيلم ثالث ورابع، وأصبحت حبيبة القلوب للشباب الذين رأوا فيها صورة الأخت والقريبة والصديقة والحبيبة وبنت الجيران وفتاة الأحلام، خاصة بعد أن رفضت أن يقبلها أحد على الشاشة، ففى ست سنوات قامت زبيدة ثروت ببطولة 15 فيلما منها: بنت 17، فى بيتنا رجل، نصف عذراء، شجرة اللبلاب، سلوى فى مهب الريح، ودورها الرومانسى الرائع مع عبد الحليم حافظ فى فيلم "يوم من عمرى" من اخراج عاطف سالم.

وتحكى الفنانة زبيدة ثروت فى مذكراتها في مجلة “آخر ساعة” عام 1962 عن بدايتها للصحفى جليل البنداري، فتقول: "وقفت أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم "دليلة" بعد أن فزت في مسابقة الكواكب للجمال مع نجمين كبيرين شادية وعبد الحليم، ثم جاء في فيلم "الملاك الصغير"، وحدث فيه أن كان أحد المشاهد يتطلب أن أتدحرج على السلم وأسقط عند أسفله، وفكر المخرج في إحضار بديلة عنى دوبليرة، ولم أوافق على تعديل المشهد قبل إظهار وجهى بانفعالات من تسقط على السلم، كان المشهد فيه قوة ويجب أن أؤديه كما هو، وحاول المخرج أن يثنينى عن عزمى فأصررت وتدحرجت على السلم بمقعدى وسقطت على الأرض وتخرشمت وسالت الدماء من فمى وأصبت برضوض لزمت الفراش بسببها أسبوعين.. أما أروع المشاهد التي أديتها فكانت في فيلم "شمس لا تغيب" مع حسين رياض كان أيضا مشهد الانحدار بعنف على التل بدون دوبليرة".

توقف عن التمثيل من أجل الأمومة

وفجأة توقفت زبيدة ثروت عن التمثيل والسينما لتتزوج وتنجب 4 بنات متتاليات فى 6 سنوات ريم ورشا ومها وقسمت، مارست معهن حياة الأمومة، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الدراسة، فعادت إلى مقاعد الدراسة وحصلت على ليسانس الحقوق وبدأت تعد للماجستير، لكن داعبتها السينما مرة ثانية بعد أن شعرت أنها أضاعت من عمرها الفنى الناجح ست سنوات بلا داع، ووجدت أن مكانها على الساحة ما زال خاويا، وكما قررت يوما فجأة ان تعتزل قررت ثانية أن تعود.

زبيدة ثروت مع عمر الشريف فى فيلم فى بيتنا رجل

وبمجرد إعلان عودتها إلى الفن سارعت الإذاعة بتسجيل 14 برنامجا مع زبيدة ثروت من بينها برنامج يومى فى إذاعة الشرق الأوسط يستمر 30 حلقة فى أيام شهر رمضان، إضافة إلى ثلاثة برامج تليفزيونية، كما حاصرها منتجو القطاع الخاص فى السينما حتى يستفيدوا من الضجة التى ستصحب أول فيلم تعود به زبيدة ثروت إلى السينما فعرض عليها رشدى أباظة بطولة فيلم "حكاية ناس" يخرجه فطين عبد الوهاب، ورشحها السينارست على الزرقانى لبطولة فيلم "عودة الروح" قصة توفيق الحكيم، ورشحها إحسان عبد القدوس لتمثل قصته "سقوط العقل"، لكن فضلت زبيدة تقديم فيلم "أيام معه" قصة "كولييت خورى"، وقصة "فى سبيل الحرية" وهما قصتان أنتجهما للسينما صبحى فرحات.

زبيدة ثروت فى سن الشباب والشيخوخة

أصيبت زبيدة ثروت في أواخر حياتها بسرطان الرئة بسبب شراهتها في تدخين السجائر، ورحلت عام 2016 عن 76 عاما بعد أن أوصت بدفنها بجوار المطرب الراحل عبد الحليم حافظ لكن لم تنفذ وصيتها.

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