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مشاهير العرب - مهرجان الأفضل يكرم الفنان الكبير يحيى الفخراني بجائزة «إنجاز العمر» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان الأفضل يكرم الفنان الكبير يحيى الفخراني بجائزة «إنجاز العمر» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان الأفضل يكرم الفنان الكبير يحيى الفخراني بجائزة «إنجاز العمر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - أعلن مهرجان الأفضل، تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة، التي تقام 20 ديسمبر الجاري، في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً واحتفاءًا بمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 70 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعياً، وأكثر من 30 فيلما سينمائيا، وحوالي 15 مسرحية، استطاع فيها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي حتى انها تعتبر جميعها علامات عابرة للأجيال.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان الأفضل، لأول مرة بدءاً من هذا العام، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية، ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

يحيى الفخراني

مهرجان الأفضل، ينظمه موقع وشوشة ويتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل.. لمن يستحق".

تضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولاخرسا، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو و حسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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