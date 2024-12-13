مشاهير العرب - سارة نخلة تهاجم هادي الباجوري: مين سمحلك تقول كده؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - هاجمت الإعلامية والفنانة سارة نخلة، عبر برنامجها آخر اليوم، على قناة هي، المخرج هادي الباجوري بعد اعتباره القبلة في الأفلام “مش عيب”، مؤكدة أن هذا الرأي يتجاوز القيم والمبادئ الراسخة في المجتمع.

وقالت سارة: “إزاي تستهين بالقيم والمبادئ اللي مجتمع كامل متربي عليها بالشكل ده؟ يعني حضرتك شايف إن تعليم ولادنا إن القبلة بين اتنين مش متجوزين حاجة عادية؟ الكلام ده مش مجرد رأي، ده اعتداء واضح على قيم وأخلاق مجتمعنا”.

وأضافت: “السينما النظيفة مش مجرد شعار فاضي، دي محاولة لتقديم فن يحترم مشاعر وأفكار الجمهور، لما تقول مبتستحماش يعني؟ ده كلام مستفز وتجاوز لكل الخطوط الحمراء. السؤال هنا: مين إداك الحق إنك تطلع تشكك في حاجة تمثل احترام لعاداتنا وتقاليدنا؟”

سارة، ركزت في حديثها على أهمية التوازن بين حرية التعبير واحترام القيم المجتمعية، مشيرة إلى أن الفن وسيلة تأثير قوية، ويجب أن يكون رسالة هادفة، وقالت: “كتير بيتكلموا عن حرية التعبير، بس الحرية دي عمرها ما كانت تبرير للإساءة أو الاستفزاز، لما تطلع تقول: ‘ليه نعلم أولادنا إن البوسة عيب؟’ أنت مش بتتكلم عن حرية الإبداع، أنت بتتكلم عن حرية هدم القيم”.

واختمت حديثها بتوجيه رسالة مباشرة لهادي الباجوري قائلة: “يا أستاذ هادي، لو عندك مشكلة مع القيم اللي مجتمعك متربي عليها، مفيش حد أجبرك تلتزم بيها، لكن ماينفعش تطلع تهاجمها بالشكل ده، اللي قلته مش رأي ولا إبداع، ده استهزاء واستخفاف بعاداتنا وتقاليدنا، وده شيء مرفوض تمامًا”.

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