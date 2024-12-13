مسلسل وتر حساس الحلقة 35، عبد الرحمن يفجر مفاجأة بخصوص ليلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:05 صباحاً - مسلسل وتر حساس الحلقة 35 ، شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 35 معرفة كاميليا ونور بأن عبد الرحمن استفاق من الغيبوبة أما رشيد فلا يزال يبحث في أمر براءة ليلى فيذهب إلى طليقة عبد الرحمن التي تخبره أن ليلى قد تكون بريئة ولكن عبد الرحمن لم يكن بريئا معها.

وأخبرت رشيد أن ليلى كانت سبب طلاقها من عبد الرحمن لأنها كانت معه دوما ولم يكن قادرًا على التركيز معها وفي منزله، وأخبرته أن ليلى يوم الحادث علمت بأن مازن كان يخونها ولذلك ذهبت مع عبد الرحمن إلى منزلها، وحاول رشيد إخبار سلمى بما سمع من طليقة عبد الرحمن دون جرح مشاعرها.

رشيد يصل إلى طرف خيط في علاقة رغدة ومازن

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 35 تذهب رغدة كعادتها إلى “بار” مازن وهناك تلتقي بشريكه الذي يلمح لها أنه علم بأن مازن كان على علاقة بها ولم تتقبل هي الأمر وبينما كادت تتشاجر معه يأتي إليها رشيد فجأة.

تتحدث رغدة مع رشيد وتنفي أي تهمة خيانة عن ليلى ويبدو أنها لديها معلومات ولكن تخفيها، وبعد رحيلها يأتي نادل بالمكان ويخبر رشيد أن هناك علاقة صداقة قوية جمعت بين رغدة ومازن ولكن العلاقة توترت بعد آخر شجار بينهما والذي حدث مؤخرًا.

وعلى هامش الحلقة تستمع داليا إلى زوجها وهو يتحدث مع كاميليا ويخبرها ألا تضغط عليه ولم يخبر زوجته حقيقة المكالمة عندما واجهته، بينما ذهبت والدة فرح إلى ضابط المباحث للإدلاء بأقوالها حول علاقة مازن وفرح، وتذهب كاميليا أيضا للإدلاء بأقوالها حول الأمر ذاته.

نهاية صادمة بسبب عبد الرحمن في مسلسل وتر حساس 35

شهدت نهاية مسلسل وتر حساس الحلقة 35 مفاجأة صادمة حيث كشف عبد الرحمن أن ليلى خانت مازن معه بالفعل وأنها ضعفت بعدما تقرب هو منها وأنه السبب ف بكل ما حدث حيث أنه دعاها للمنزل بعدما كانت منهارة إثر معرفتها بخيانة زوجها ورأى أن هذه هي الفرصة الأخيرة ليكون معها خاصة أنه لطالما أحبها وهذا ما أكدته طليقته حيث سبق واعترف لها بحبه لليلى.



أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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