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سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "كتر الفلوس" (فيديو) - أخبار كلمتك

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سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "كتر الفلوس" (فيديو) - أخبار كلمتك

سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "كتر الفلوس" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:00 صباحاً - طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائية عبر تطبيق اليوتيوب، وهي بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج “محمد علاء”.

وكان شهاب، شارك منذ أيام في احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قدم فيه صحبة نخبة من نجوم الغناء والفن أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر "عبد الله حسن"، موسيقى وألحان الموسيقار "شريف حمدان".

 

يذكر أن سمسم طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل الأغنية إسم "كله يعمل شير" وهي من كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.

على الجانب الآخر، قال المطرب الشعبي سمسم شهاب، إن حلم حياته كان أن يصبح طبيبًا، لكنه فشل في ذلك بسبب مجموعه في الثانوية العامة.

 

سبب عمل سمسم شهاب في الملاهي الليلية

‎وأضاف شهاب شهاب خلال حواره ببرنامج «شاي بالياسمين» تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر قناة «النهار»، أنه غير راضٍ عن عمله في الملاهي الليلية (الكباريهات)، لكنه اضطر لذلك من أجل كسب قوت يومه.

وتابع: «عدد الأفراح في الشوارع قل، وعدد الأفراح في الفنادق أقل بكتير من إنها تكفي كل المطربين، عشان كده أنا مجبر على العمل في الملاهي الليلية، مش هنفع أمد إيدي لحد».

 

نظرة المجتمع للمطرب الشعبي 

‎وأشار إلى أن نظرة المجتمع إلى المطرب الشعبي تغيرت، موضحًا: «بقوا شايفين المطرب الشعبي، همجي، وغير مثقف، وغير محترم، وواجهة غير مشرفة، بيقدم محتوى سيئ، بيضيع الشباب، وده بسبب نوعية الأغاني ونوعية الأصوات الموجودة على الساحة حاليًّا».

 

هل الأموال التي تكسبها حلال أم حرام؟ سمسم شهاب يعلق

وعن وجهة نظره في أمواله التي يكسبها من الغناء فهل هي حلال أم حرام؟ قال سمسم شهاب: «الحلال والحرام له ناسه اللي تقدر تفتي فيه؟ أنا ما أقدرش أفتي فيه، بس أنا غير راضي عن الشغل اللي أنا فيه».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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