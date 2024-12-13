مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3، انتحار فتاة جامعية بعد تعرضها للتهديد بنشر صورها على الإنترنت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:00 صباحاً - مسلسل ساعته وتاريخه، قدم مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3 قضية فتاة جامعية تدعى ندى تمكث في سكن جامعي برفقة صديقتها مرام التي جسدت شخصيتها الفنانة الشابة ياسمينا العبد.

واكتشفت مرام اختفاء هاتفها المحمول الذي ينتمي إلى “ماركة” هواتف غالية الثمن وتبحث عنها في كل مكان بالغرفة لأنها تشك في زميلتها ندى، وتقرر مواجهتها لتكتشف أن ندى تعيش مأساة حيث إن ابن عمتها أوهمها أنه يحبها وقامت بإرسال صور فاضحة له ظنًّا منها أنه يحبها ولكنه يقرر تهديدها بهذه الصور وقام بإرسال هذه الصور أيضا لاثنين من أصدقاءه وطلب منها ٢٠٠ ألف جنيه وإما يقوم بنشر هذه الصور على الإنترنت.

تأتي والدة ندى إليها وتحصل منها على كل الذهب الموجود معها لبيعه وسداد المال للشخص الذي يهدد الابنة، وحاولت الابنة اللجوء لوالدها ولكنه أيد ما تفعله الأم، حاولت مرام إقناع ندى بأن تقوم بإبلاغ مباحث الإنترنت، وأخبرتها أنها ستجري مكالمة هاتفية مع صديقها ولكن ندى تدخل الحمام في لحظة إجراء مرام للمكالمة بعد تناولها شريط كامل من دواء الاكتئاب الذي تتناوله وتغلق عليها الباب ولا تنجح مرام وصديقاتها في إنقاذها، ولقد تلقى الجناة جزاؤهم بالسجن عدد سنوات يتناسب مع دور كل منهم في هذه الجريمة.

أول حلقتين من مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول حلقتين من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC ومنصة Watch it وكانت القضية الأولى التي قدمها المسلسل هي قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، أما الحلقة الثانية فقدمت قضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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