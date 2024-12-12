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شاهد، أصغر موهبة في ArabsGotTalent تشعل المسرح بحركاتها ورقصها - أخبار كلمتك

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شاهد، أصغر موهبة في ArabsGotTalent تشعل المسرح بحركاتها ورقصها - أخبار كلمتك

شاهد، أصغر موهبة في ArabsGotTalent تشعل المسرح بحركاتها ورقصها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - ArabsGotTalent، أشعلت المتسابقة نيللي هيثم، أصغر متسابقة ببرنامج ArabsGotTalent، المسرح بحركاتها ورقصها وأدائها الرائع.

 

مستقبل باهر ينتظر نيللي هيثم

وأشاد  باسم يوسف، بما قدمته نيللي هيثم خلال العرض الراقص، مؤكدًا أنها موهبة كبيرة وسيكون لها مستقبل باهر.

نيللي هيثم، كلمتك
نيللي هيثم، كلمتك

https://x.com/i/status/1867297366463730012

 

تعليق علي جابر ونجوى كرم

وعلق علي جابر، على أداء نيللي هيثم، واصفًا إياها بالموهبة المتفجرة التي ينتظرها مستقبل، لتعلق نجوى كرم، قائلة: هي موهبة الحاضر والمستقبل.

نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية

طاقية فلاحي ولاسة صعيدي، تعليق مفاجئ من باسم يوسف على إطلالته بالجلباب البلدي

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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