شاهد، أصغر موهبة في ArabsGotTalent تشعل المسرح بحركاتها ورقصها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - ArabsGotTalent، أشعلت المتسابقة نيللي هيثم، أصغر متسابقة ببرنامج ArabsGotTalent، المسرح بحركاتها ورقصها وأدائها الرائع.

مستقبل باهر ينتظر نيللي هيثم

وأشاد باسم يوسف، بما قدمته نيللي هيثم خلال العرض الراقص، مؤكدًا أنها موهبة كبيرة وسيكون لها مستقبل باهر.

نيللي هيثم، كلمتك

https://x.com/i/status/1867297366463730012

تعليق علي جابر ونجوى كرم

وعلق علي جابر، على أداء نيللي هيثم، واصفًا إياها بالموهبة المتفجرة التي ينتظرها مستقبل، لتعلق نجوى كرم، قائلة: هي موهبة الحاضر والمستقبل.

نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية طاقية فلاحي ولاسة صعيدي، تعليق مفاجئ من باسم يوسف على إطلالته بالجلباب البلدي

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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