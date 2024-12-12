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شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

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شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - قدم المتسابق "نيو" عرضًا خارقًا أشعل مسرح برنامج ArabsGotTalent، منحه الفوز بالباز الذهبي والتأهل إلى النهائيات.


إشادة باسم يوسف

وأشاد الإعلامي باسم يوسف، بالعرض الذي قدمه المتسابق "نيو"،  ببرنامج ArabsGotTalent، قائلا: "داري نفسك يا ابني أصل تتحسد".

تحية وتصفيق نجوى كرم 

من جانبها قالت المطربة اللبنانية نجوى كرم، إن ما قدمه "نيو" يستحق بكل جدارة التأهل إلى نهائيات المسابقة، وتوجهت له على المسرح وصافحته وأشارت للجمهور بتحتيه والتصفيق له.
 

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برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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