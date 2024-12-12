مشاهير العرب - وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي عن عمر يناهز 63 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - أعلنت الممثلة عائشة بنت أحمد، وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي، حيث نشرت كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت عائشة بنت أحمد: "الله أكبر، الله أكبر، ربي يرحمك يا فتحي"، وسرعان ما تلقى البوست الكثير من التعليقات التي تدعى للمثل الذي رحل عن عالمنا بعمر يناهز 63 عاماً.

بدأت رحلة الراحل مع الفن من خلال المسرح، حيث قدّم العديد من الأدوار في مسرح مدرسته ابن شرف، قبل أن ينضمّ إلى مسرح الهواة. والتحق الهداوي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس ليتخرّج منه سنة 1986.

وقدّم الفقيد أدوارا ناجحة في الدراما التونسية والعربية والأوروبية، وفي رصيده 21 فيلما طويلا و3 أفلام قصيرة و32 عملا تليفزيونيا و6 مسرحيات وعملين إذاعيين. وإلى جانب التمثيل، ترأّس فتحي الهداوي مهرجان الحمامات الدولي من 2011 إلى 2014.