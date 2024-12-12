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مشاهير العرب - وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي عن عمر يناهز 63 عاما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي عن عمر يناهز 63 عاما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي عن عمر يناهز 63 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - أعلنت الممثلة عائشة بنت أحمد، وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي، حيث نشرت كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت عائشة بنت أحمد: "الله أكبر، الله أكبر، ربي يرحمك يا فتحي"، وسرعان ما تلقى البوست الكثير من التعليقات التي تدعى للمثل الذي رحل عن عالمنا بعمر يناهز 63 عاماً.

بدأت رحلة الراحل مع الفن من خلال المسرح، حيث قدّم العديد من الأدوار في مسرح مدرسته ابن شرف، قبل أن ينضمّ إلى مسرح الهواة. والتحق الهداوي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس ليتخرّج منه سنة 1986.

وقدّم الفقيد أدوارا ناجحة في الدراما التونسية والعربية والأوروبية، وفي رصيده 21 فيلما طويلا و3 أفلام قصيرة و32 عملا تليفزيونيا و6 مسرحيات وعملين إذاعيين. وإلى جانب التمثيل، ترأّس فتحي الهداوي مهرجان الحمامات الدولي من 2011 إلى 2014.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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