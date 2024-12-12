تعطل تصوير مسلسل "حياة أو موت" بسبب انشغال حنان مطاوع بعمل آخر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - تسبب انشغال الفنانة حنان مطاوع في تعطل انطلاق تصوير مسلسل "حياة أو موت"، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان عبر عدد من القنوات الفضائية

مسلسل حياة أو موت

وكشف مصدر من داخل المسلسل أنه كان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل خلال الأيام الماضية إلا أن الفنانة حنان مطاوع قد انشتغلت بتصوير مسلسل آخر والذي يحمل اسم " صفحة بيضاء"، والذي يعرض خارج السباق الرمضان

وأضاف المصدر أن مسلسل "حياة أو موت"، كان يتكون من عشر حلقات فقط، إلا أن الشركة المنتجة قد زادت من عدد حلقاته ليصبح 15 حلقة، ليكون مناسبًا للعرض في شهر رمضان

ومسلسل حياة أو موت من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي ومن إنتاج احمد السبكي ويشارك في بطولته بجانب حنان مطاوع، رنا رئيس، سلوى عثمان، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، مصطفى حشيش، محمد المغربي وآخرين وتدور أحداثه في إطار اجتامعي تشويقي

مسلسل صفحة بيضاء

أما مسلسل صفحة بيضاء فهو من بطولة كلا من حنان مطاوع، مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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