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فيلم "سنو وايت" يفوز بجائزة "اليُسر لأفضل ممثلة" في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - فازت مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت" بجائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن أدائها في شخصية إيمان، الشابة التي تواجه تحديات التنمر بسبب قصر قامتها، وذلك في ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. 

 

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن، وحظى  باهتمام واسع منذ عرضه لأول مرة بالمهرجان في أيام 9 و10 من ديسمبر، كما سيعاد عرضه يوم 14 ديسمبر.

 

مريم شريف بطلة الفيلم

وعبرت مريم شريف عن امتنانها لمهرجان البحر الأحمر السينمائي على هذا التقدير، قائلةً: "شكرًا جزيلًا للقائمين على المهرجان على هذا التكريم الرائع، والشكر موصول لفريق 'سنو وايت' الذي منحني هذه الفرصة، كانت تجربة تجسيد شخصية إيمان محورية في حياتي، حيث تعلمت الكثير من تجربة النساء الرائعات ومن ورش العمل الداعمة للمخرجة تغريد أبو الحسن. 

وتابعت: آمل أن يلهم فيلم 'سنو وايت' الآخرين لرؤية الجمال في الاختلاف، فنحن جميعًا متشابهات في احتياجاتنا ومشاعرنا، ونستحق المساواة والاحترام، لهذا يجب أن نعمل معًا لبناء عالم أكثر شمولية للجميع."

 

 

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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