عقب الهجوم على الثنائي، ظهور جديد لـ أسماء جلال وأمير المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - على مدار الأيام الماضية اشتعلت منصات السوشيال ميديا بحملات هجوم كبيرة على الفنانة الشابة أسماء جلال عقب مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال الأشهر القليلة الماضي،ة مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها..

و تصدر أسماء جلال التريند سلبًا لأكثر من مرة مؤخرًا، وشن الجمهور عليها حملات هجوم كبيرة مما جعلها تحذف حساباتها الرقمية بموقعي فيسبوك وانستجرام لعدة ساعات قبل أن تعود.

وكان الهجوم بداية بظهور صور لها أثناء ارتدائها الحجاب فى عام 2015 وقارن الجمهور بين إطلالتها بالحجاب وبين إطلالتها الجريئة حاليا أثناء ريد كاربت المهرجانات السينمائية أو أثناء اللقاءات والندوات الصحفية.

كما أشعل مقطع فيديو جمع بين أسماء جلال وأمير المصري حفيظة الجمهور العربي، وجعل الثنائى الفني فى مرمي الهجوم والنقد.. واختفي الاثنان عن الأنظار لوقت طويل إلى أن عادوا للظهور معا بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عقب نفي والد أمير المصري وجود أي علاقة عاطفية تجمع بين الثنائي الشاب أسماء جلال وأمير المصري.

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