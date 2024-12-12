فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

رابطة مشجعي الأهلي في قطر: حلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

شاهد اول ظهور للعميد احمد علي في القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - «لو راجل إطلع قول رأيك في إسرائيل».. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ الإرهابي أبو محمد الجولاني - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الجمعة 13-12-2024 في مصر - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

شاهد، متسابق يقدم عرضا خارقا ويتأهل لنهائيات ArabsGotTalent - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، ليون يتعادل مع فرانكفورت 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عقب الهجوم على الثنائي، ظهور جديد لـ أسماء جلال وأمير المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب الهجوم على الثنائي، ظهور جديد لـ أسماء جلال وأمير المصري - أخبار كلمتك

عقب الهجوم على الثنائي، ظهور جديد لـ أسماء جلال وأمير المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - على مدار الأيام الماضية اشتعلت منصات السوشيال ميديا بحملات هجوم كبيرة على الفنانة الشابة أسماء جلال عقب مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال الأشهر القليلة الماضي،ة مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها..

و تصدر أسماء جلال التريند سلبًا لأكثر من مرة مؤخرًا، وشن الجمهور عليها حملات هجوم كبيرة مما جعلها تحذف حساباتها الرقمية بموقعي فيسبوك وانستجرام لعدة ساعات قبل أن تعود.

 وكان الهجوم بداية بظهور صور لها أثناء ارتدائها الحجاب فى عام 2015 وقارن الجمهور بين إطلالتها بالحجاب وبين إطلالتها الجريئة حاليا أثناء ريد كاربت المهرجانات السينمائية أو أثناء اللقاءات والندوات الصحفية.

كما أشعل مقطع فيديو جمع بين أسماء جلال وأمير المصري حفيظة الجمهور العربي، وجعل الثنائى الفني فى مرمي الهجوم والنقد.. واختفي الاثنان عن الأنظار لوقت طويل إلى أن عادوا للظهور معا بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عقب نفي والد أمير المصري وجود أي علاقة عاطفية تجمع بين الثنائي الشاب أسماء جلال وأمير المصري.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - سيلينا جوميز تعلن عن خطوبتها من المنتج بيني بلانكو |صور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق