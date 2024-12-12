مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - لفت أنظار قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي الظهور الأخير للفنانة أسماء جلال رفقة النجم أمير المصري على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، اليوم الخميس، وذلك بعد تداول أنباء حول ارتباطهما.

وظهرت أسماء جلال، بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ 4 بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان يميل إلى اللون الوردي، الذي تفاعل معه عدد كبير من محبيها.

حقيقة ارتباط أسماء جلال وأمير المصري

وفي وقت سابق، تصدرت أسماء جلال والفنان أمير المصري، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات من قبل الجمهور عن حقيقة ارتباطهما، وذلك عقب ظهورهما معا في عدد من اللقطات.

ورد والد الفنان أمير المصري خلال لقائه مع برنامج عرب وود على هامش تواجده بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، قائلا: «الحاجات دي كلها بتحصل لكل الفنانين وأي حد الكاميرا عليه بيبقى التركيز عليه، وفي إشاعات كتير سخيفة أو لطيفة».

وتابع والد أمير المصري: «بس الحمد لله كل الإشاعات اللي بتحصل في جو الفن دي الناس متعودة عليها».

آخر أعمال أمير المصري

ومن ناحية آخرى، عرض فيلم in camera لـ أمير المصري على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل فيلم in camera لـ أمير المصري

وكان أمير المصري شارك في بطولة فيلم «in camera»، الذي تدور أحداثه حول، قصة شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.