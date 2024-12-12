أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - لفت أنظار قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي الظهور الأخير للفنانة أسماء جلال رفقة النجم أمير المصري على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، اليوم الخميس، وذلك بعد تداول أنباء حول ارتباطهما.

وظهرت أسماء جلال، بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ 4 بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان يميل إلى اللون الوردي، الذي تفاعل معه عدد كبير من محبيها.

اسماء جلال وأمير المصري

حقيقة ارتباط أسماء جلال وأمير المصري

وفي وقت سابق، تصدرت أسماء جلال والفنان أمير المصري، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات من قبل الجمهور عن حقيقة ارتباطهما، وذلك عقب ظهورهما معا في عدد من اللقطات.

ورد والد الفنان أمير المصري خلال لقائه مع برنامج عرب وود على هامش تواجده بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، قائلا: «الحاجات دي كلها بتحصل لكل الفنانين وأي حد الكاميرا عليه بيبقى التركيز عليه، وفي إشاعات كتير سخيفة أو لطيفة».

أسماء جلال وأمير المصري

وتابع والد أمير المصري: «بس الحمد لله كل الإشاعات اللي بتحصل في جو الفن دي الناس متعودة عليها».

آخر أعمال أمير المصري

ومن ناحية آخرى، عرض فيلم in camera لـ أمير المصري على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل فيلم in camera لـ أمير المصري

وكان أمير المصري شارك في بطولة فيلم «in camera»، الذي تدور أحداثه حول، قصة شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقة رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

اقرأ أيضاً
أسماء جلال تعيد فتح حسابها على «إنستجرام» بعد موجة واسعة من الانتقادات (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. هشام ماجد وأسماء جلال يجتمعان في «أشغال شقة»

مصطفى غريب يكشف لـ كلمتك تفاصيل مشاركته في مسلسل «أشغال شقة»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الأخيرة.. نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في «دبي» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق