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مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - طرحت الفنانة اللبنانبة كارول سماحة، اليوم الخميس، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «نفس» من كلماتها وألحانها لأول، والتي من المتوقع أن تحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وتضمنت كلمات أغنية «نفس» من كلمات وألحان كارول سماحة الأتي: «يوم الـ قاللي نكمل سوا ونحنا لبعض متل الدوا، نمسح دمعاتنا الحزينة، وننسى قصصنا القديمة، قاللي فوتي بقلبي واحتلي، مطرح لإلك وضلي، رح قفل وراكي لا تفلي، آه قاللي، وجودك أساسي بحياتي، دخلتي قلبي وعقلاتي، ما بلاقي متلك حياتي، قلبي وقف ياخد نفس، نفس نفس من يومها حبك، جوا قلبي انحبس».

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت آخر أعمال كارول سماحة، هي أغنية «اضحك يا قلبي» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» وحققت نسب مشاهدة مرتفعة بلغت المليون، بجانب تفاعل الجمهور مع الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاءت كلمات الأغنية: «اضحك يا قلبي.. اضحك يا قلبي وعيش ويا فرحة ما تسيبينيش جمعلي الناس الحلوة حوالي غيرها ما ليش.. اضحك يا قلبي جنون الحب مش مضمون يدينا أجمل حاجة وفثواني دمع عيون».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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