مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائية عبر تطبيق اليوتيوب، وهي بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء"، المستشارة الإعلامية "هاجر حسام الدين"، إشراف عام وإدارة أعمال "أحمد سمسم شهاب"، إخراج "سمسم شهاب".

كان شهاب شارك منذ أيام في احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قدم فيه صحبة نخبه من نجوم الغناء والفن أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر "عبد الله حسن"، موسيقى وألحان الموسيقار "شريف حمدان".

يذكر أن سمسم طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل الأغنية إسم "كله يعمل شير" وهي من كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.