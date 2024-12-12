5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - استهل فيلم “ الحريفة 2 - الريمونتادا “ بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبد الرحمن محمد موسم أفلام رأس السنة، ويعتبر هذا الفيلم من أقوي أفلام الموسم على الإطلاق فقد استهل ”الحريفة” بجزئه الأول العام الجاري، وتم صدوره فى يناير 2024.

واختتم الحريفة 2 العام مقتنصا إيرادات ضخمة، حيث حققه جزئه الأول قرابة الـ 80 مليون خلال 6 أسابيع عرض.

وحقق الجزء الثاني 50 مليون جنيه خلال 8 أيام عرض بمصر فقط، وهو النجاح المضاعف لتجربة سينمائية فريدة من نوعها يترأس بطولتها مجموعة من الشباب ومن بينها من وقف للمرة الأولى أمام الكاميرا.

وخلال النقاط التالية تستعرض “كلمتك” 5 أسباب وراء اقتناص “الحريفة بجزءيه 1 و2” نصيب الأسد من شباك التذاكر وصدارة البوكس أوفيس فى يناير 2024 وديسمبر من العام ذاته:

فى المرتبة الأولى كان سبب النجاح هو أبطال العمل وبالأخص نور النبوي وأحمد غزي ومطرب المهرجانات كزبرة الذين قدموا أداء استثنائيا استطاع جذب الجمهور.

كون الفيلم ينتمي لأجواء الكوميدي ا الاج تماعية بتصور الشباب، ويتناول قضايا الشباب من الإحباط والتخبط والتناقضات وعشقهم للعب كرة القدم وما يواجهونه من تحديات فى إطار كوميدي.

تماعية بتصور الشباب، ويتناول قضايا الشباب من الإحباط والتخبط والتناقضات وعشقهم للعب كرة القدم وما يواجهونه من تحديات فى إطار كوميدي. يعتبر الفيلم عملًا يُناسب كل الأعمار ويخلو تماما من الألفاظ والإيحاءات الجنسية رغم كونه يستعرض حياة الشباب فى سن المراهقة وحتى أواخر العشرينات.

يقدم الحريفة حياة الطبقة المتوسطة والعليا بشكل واقعي ويصور دمجهم بطريقة منطقية بعيدًا عن الادعاء والمثالية.

“ابقى اسأل عني” و“أنا وأنت”.. الأغنيات الرسمية للفيلم والتي تم تقديمها بطريقة الراب لـ مروان موسي ونور النبوي وكزبرة كانت من أكثر عناصر الجذب فى هذا ا لفيلم، وحققت الأغنيات صدى واسع عبر يوتيوب ومختلف المتاجر الموسيقية وأضافت توهجا مختلف للـ “الحريفة”.

كما كان لوجود ضيوف شرف من نجوم كرة القدم بريق خاص بالفيلم، حيث قدم الجزء الأول من الحريفة الكابتن أحمد حسام ميدو، وبالجزء الثاني شارك المعلق الرياضي الشهير أيمن الكاشف، ولاعب كرة القدم الإنجليزية مايكل أوين.

قصة وأبطال فيلم الحريفة 1 و2

ودارت أحداث فيلم "الحريفة 1" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيما جاء فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

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