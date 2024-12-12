مشاهير العرب - من أمام الكعبة.. هالة صدقي تواصل مساندتها للمخرج عمر زهران (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - تواصل الفنانة هالة صدقي، مساندتها للمخرج عمر زهران، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث فاجأت الجمهور بدعائها لـ «زهران» من أمام الكعبة.

وشاركت هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو تساند من خلاله المخرج عمر زهران، وهي أمام الكعبة، قائلة: «يارب يتقبل دعوة كل إنسان صادق، ويا رب تكون الدعوة من نصيبك يا عمر يا زهران، ويفك كربك، ومن نصيب بسمة شيحة وابنتها ليال، الله يرحمهم ويحسن إليهم يا رب».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها هالة صدقي، المخرج عمر زهران عبر منصاتها الرقمية، بل سبق ودعمته، قائلة: «الجيم لم ينتهي بعد، واللي أخد عربية هدية واترحل على الصعيد.. الدور الجاي على اللي بعده وهنحتفل كلنا».

تفاصيل الحكم على عمر زهران

وتنظر محكمة مستأنف جنح الجيزة، في جلسة 25 ديسمبر الجاري، أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران، على حكم إدانته بالحبس عامين مع الشغل، في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وكانت محكمة جنح جنوب الجيزة، قد قضت بمعاقبة المخرج عمر زهران، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني (المساعد الخاص له).

أقوال عمر زهران أمام المحكمة

وقال المخرج عمر زهران، أمام المحكمة: «أنا يا فندم راجل مريض سكر وقلب وضغط، وتم ضبطي بطريقة غريبة في الشارع، ولم أكن أفهم ما يحدث.. بعد ذلك تم تحويلي إلى النيابة بعد يوم كامل دون نوم».

وأضاف زهران: «أنا صديق المخرج خالد يوسف منذ 30 سنة، وصديق لشاليمار منذ 14 سنة، لدينا ذكريات وصور وفيديوهات كثيرة معًا، هل من المنطقي، بعد كل هذه السنين من الصداقة، أن أتحول فجأة إلى لص؟ عمري الآن يتجاوز الستين، وليس لدي أولاد ولا ورثة ولا أملك فيلا، أعيش بمفردي في شقتي، هل من المنطقي أن أسرق مجوهرات قيمتها 250 مليون جنيه؟ ماذا سأفعل بها وأين أخفيها؟ هل أنا ساذج لهذه الدرجة؟.