صابر الرباعي ناعيا الممثل التونسي فتحي الهداوي: رحلت دون إشعار مسبق صديقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - نعى المطرب التونسي، صابر الرباعي، رحيل صديقه المقرب الممثل التونسي فتحي الهداوي الذي وافته المنية، قبل قليل، عقب صراع مع المرض.

وقال صابر في نعي زميله الراحل فتحي الهداوي: “رحلت دون إشعار مسبق صديقي، انت الذي كنت رمزا من رموز التمثيل في تونس والوطن العربي، كنت سفيرا فوق العادة في مجالك، عزاءنا الوحيد هو أعمالك الفنية التي لن ننساها وسوف تبقى خالدة”.

واختتم: “رحمك الله صديقي فتحي ورزقنا وذويك جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الممثل الراحل فتحي الهداوي

وتوفي الممثل التونسي القدير فتحي الهداوي، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ونعته وزارة الثقافة التونسية.

وبدأ فتحي الهداوي التمثيل في مسرح المعهد الثانوي ابن شرف بأداء قطع كلاسيكية وذلك تحت إشراف أستاذه حمادي المزي.

ثم انضم إلى مسرح الهواة والتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، أين تحصل على شهادة في 1986.

تم تعيينه في 7 أكتوبر 2011 كرئيس للمهرجان الدولي بالحمامات، وشغل هذا المنصب حتى 31 مارس 2014.

الفقيد من مواليد 9 ديسمبر 1961.

يعتبر من ايقونات الدراما التونسية والعربية، وعمل في التلفزيون والمسرح وفي السينما العربية والأوروبية والسور

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