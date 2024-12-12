أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

صابر الرباعي ناعيا الممثل التونسي فتحي الهداوي: رحلت دون إشعار مسبق صديقي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صابر الرباعي ناعيا الممثل التونسي فتحي الهداوي: رحلت دون إشعار مسبق صديقي - أخبار كلمتك

صابر الرباعي ناعيا الممثل التونسي فتحي الهداوي: رحلت دون إشعار مسبق صديقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - نعى المطرب التونسي، صابر الرباعي، رحيل صديقه المقرب الممثل التونسي  فتحي الهداوي الذي وافته المنية، قبل قليل، عقب صراع مع المرض.

وقال صابر في نعي زميله الراحل فتحي الهداوي: “رحلت دون إشعار مسبق صديقي، انت الذي كنت رمزا من رموز التمثيل في تونس والوطن العربي، كنت سفيرا فوق العادة في مجالك، عزاءنا الوحيد هو أعمالك الفنية التي لن ننساها وسوف تبقى خالدة”. 

واختتم: “رحمك الله صديقي فتحي ورزقنا وذويك جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الممثل الراحل فتحي الهداوي

وتوفي الممثل التونسي القدير فتحي الهداوي، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ونعته وزارة الثقافة التونسية.

وبدأ فتحي الهداوي التمثيل في مسرح المعهد الثانوي ابن شرف بأداء قطع كلاسيكية وذلك تحت إشراف أستاذه حمادي المزي. 

ثم انضم إلى مسرح الهواة والتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، أين تحصل على شهادة في 1986.

تم تعيينه في 7 أكتوبر 2011 كرئيس للمهرجان الدولي بالحمامات، وشغل هذا المنصب حتى 31 مارس 2014.

الفقيد من مواليد 9 ديسمبر 1961.

يعتبر  من ايقونات الدراما التونسية والعربية، وعمل في التلفزيون والمسرح وفي السينما العربية والأوروبية والسور

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

التنسيق الحضاري يعلن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق