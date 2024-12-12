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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

نيقولا معوض يشارك ياسمين صبري بطولة مسلسل "الأميرة " - أخبار كلمتك

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نيقولا معوض يشارك ياسمين صبري بطولة مسلسل "الأميرة " - أخبار كلمتك

نيقولا معوض يشارك ياسمين صبري بطولة مسلسل "الأميرة " - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - تعاقد مؤخرًا الفنان اللبناني نيقولا معوض على المشاركة في بطولة مسلسل “الأميرة”، أمام الفنانة ياسمين صبري، حيث من المفترض أن يبدأ نيقولًا تصويره دوره خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن المسلسل سوف يعرض في سباق دراما رمضان 2025.

 

مسلسل الأميرة 

ويتكون مسلسل الأميرة من 15 حلقة، كما يشارك في بطولته الفنان أحمد فؤاد سليم وسلوى عثمان وهو من تأليف محمد السيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم 

 

وكان قد واجه المسلسل عدة أزمات خلال الفترة الماضية، تسببت في تعطل تصويره، حيث ظن البعض أن العمل سوف يخرج من السباق الدرامي الرمضاني المقبل، إلا أنه تمت العودة لتحضيرات المسلسل، وبناء الديكورات الرئيسية التي سوف يتم تصوير المشاهد الخارجية للعمل 

 

وشاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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