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اليوم نبدأ رحلتنا معًا، الفنان علاء قوقة يعلن زواجه - أخبار كلمتك

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اليوم نبدأ رحلتنا معًا، الفنان علاء قوقة يعلن زواجه - أخبار كلمتك

اليوم نبدأ رحلتنا معًا، الفنان علاء قوقة يعلن زواجه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:10 مساءً - أعلن الفنان علاء قوقة عن زواجه، قبل قليل، من خارج الوسط الفني، وأقام مراسم عقد القران فى حفل عائلي بعيدا عن الأضواء.

زواج علاء قوقة 

وعلق قوقة على زواجه بــ: اليوم، ونحن نبدأ رحلتنا معًا، أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب، السعادة، والرضا

 يشار إلى أن الفنان علاء قوقة أستاذ بقسم التمثيل والإخراج في معهد فنون مسرحية، وأخرج كلاسيكيات شكسبير ومغامرات غوركي ويونسكو ونصوص الهم العربي، وقام بالتمثيل بعشرات المسلسلات، وأشهرها سجن النسا، فوق مستوي الشبهات، وحق ميت.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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