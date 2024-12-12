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فيلم مصري يقتنص جائزة لجنة التحكيم بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي - أخبار كلمتك

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فيلم مصري يقتنص جائزة لجنة التحكيم بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي - أخبار كلمتك

فيلم مصري يقتنص جائزة لجنة التحكيم بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - اقتنص الفيلم المصري “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” جائزة لجنة التحكيم بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وتستقبل دور العرض السينمائي في اليوم الأول من العام الجديد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو". 

يضم فريق عمل الفيلم كلا من: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، برفقة المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني.

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يتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية في سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالي الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر. 

ويعتبر “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” الفيلم الروائي الأول للمخرج خالد منصور بعد سلسلة من الأفلام القصيرة. وتوج الفيلم مؤخرًا  بالجائزة الكبرى وجائزة النقاد في النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان “سينيميد” البلجيكي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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