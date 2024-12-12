مشاهير العرب - لأول مرة منذ 14 عاما.. أمير كرارة يغيب عن مسلسلات رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - فجر الفنان أمير كرارة، مفاجأة لجمهوره على هامش تواجده بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، حيث حسم مصير مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2025.

وقال أمير كرارة، في تصريحات تلفزيونية على هامش تواجده بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: «سعيد بحضور حفل ختام البحر الأحمر السينمائي، وانشغالي بالتصوير سبب غيابي عن فعاليات المهرجان منذ بدايته، وأغيب عن منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2025، وقررت أخذ راحة بعد استمراري في المشاركة بالسباق الرمضاني لمدة 14 سنة متواصلة».

ومن ناحية أخرى، يقام حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ 5، والذي يشهد تكريم النجمة العالمية بريانكا تشوبرا جوناس، خلال حفل ختام الدورة الرابعة، وسينضم إلى بريانكا، في حفل التكريم، النجمة العالمية فيولا ديفيس، التي أُعلن سابقًا عن تكريمها، احتفاءً بإنجازاتهما الكبيرة على الشاشة ودورهما المؤثر في صناعة السينما العالمية.

آخر أعمال أمير كرارة

بدأ الفنان أمير كرارة، خلال الأيام الماضية تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «الشاطر»، حيث صور عددًا من المشاهد داخل الديكور الخاص بالعمل، على أن ينتقل إلى أماكن تصوير أخرى الفترة المقبلة.

فيلم الشاطر

ومن المقرر أن تشارك فى البطولة النسائية النجمة هنا الزاهد، حيث يعد التعاون الأول بين هنا وكرارة فى السينما، ومن المتوقع أن يكون الفيلم مفاجأة كبيرة فى السوق السينمائى، والعمل من إخراج أحمد الجندي.

كما تم التعاقد على المشاركة في بطولة العمل كل من: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، ومازالت الشركة المنتجة تتعاقد مع عدد من الممثلين الفترة المقبلة، حيث رشح المخرج أحمد الجندى عدد من الممثلين سيتم الإعلان عنهم قريباً.