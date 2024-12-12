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مشاهير العرب - لأول مرة منذ 14 عاما.. أمير كرارة يغيب عن مسلسلات رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لأول مرة منذ 14 عاما.. أمير كرارة يغيب عن مسلسلات رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لأول مرة منذ 14 عاما.. أمير كرارة يغيب عن مسلسلات رمضان 2025 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - فجر الفنان أمير كرارة، مفاجأة لجمهوره على هامش تواجده بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الخميس 12 ديسمبر الجاري، حيث حسم مصير مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2025.

وقال أمير كرارة، في تصريحات تلفزيونية على هامش تواجده بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: «سعيد بحضور حفل ختام البحر الأحمر السينمائي، وانشغالي بالتصوير سبب غيابي عن فعاليات المهرجان منذ بدايته، وأغيب عن منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2025، وقررت أخذ راحة بعد استمراري في المشاركة بالسباق الرمضاني لمدة 14 سنة متواصلة».

أمير كرارة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينما

ومن ناحية أخرى، يقام حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ 5، والذي يشهد تكريم النجمة العالمية بريانكا تشوبرا جوناس، خلال حفل ختام الدورة الرابعة، وسينضم إلى بريانكا، في حفل التكريم، النجمة العالمية فيولا ديفيس، التي أُعلن سابقًا عن تكريمها، احتفاءً بإنجازاتهما الكبيرة على الشاشة ودورهما المؤثر في صناعة السينما العالمية.

آخر أعمال أمير كرارة

بدأ الفنان أمير كرارة، خلال الأيام الماضية تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد «الشاطر»، حيث صور عددًا من المشاهد داخل الديكور الخاص بالعمل، على أن ينتقل إلى أماكن تصوير أخرى الفترة المقبلة.

أمير كرارة

فيلم الشاطر

ومن المقرر أن تشارك فى البطولة النسائية النجمة هنا الزاهد، حيث يعد التعاون الأول بين هنا وكرارة فى السينما، ومن المتوقع أن يكون الفيلم مفاجأة كبيرة فى السوق السينمائى، والعمل من إخراج أحمد الجندي.

كما تم التعاقد على المشاركة في بطولة العمل كل من: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، ومازالت الشركة المنتجة تتعاقد مع عدد من الممثلين الفترة المقبلة، حيث رشح المخرج أحمد الجندى عدد من الممثلين سيتم الإعلان عنهم قريباً.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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