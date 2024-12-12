مشاهير العرب - بدرية طلبة توجه رسالة لكل من ساندها في عزاء زوجها مصطفى سالم (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - وجهت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة لكل من ساندها في عزاء زوجها المؤلف المسرحي مصطفى سالم، والذي رحل عن عالمنا الأحد 8 ديسمبر.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» موجهة الشكر لكل من ساندها، قائلة: «شكرا من كل قلبي، لكل من بذل مجهود وتعب وساندني في محنتي أنا وبناتي، شكرا لكل زملائي، وكل شخص قام بواجب العزاء سواء بالحضور أو أي طريقة أخرى».

وأضافت بدرية طلبة: «شكرا لكل المتابعين المحترمين على تعليقاتهم المحترمة، شكرا لكل الصحفيين على التغطية المحترمة، وللعائلة في فرنسا، والدكتور أشرف زكي، والدكتورة منى خضر على إلغاء العرض المسرحي رغم خسارتك».

وفاة زوج بدرية طلبة

وكانت بدرية طلبة، أعلنت عن وفاة زوجها في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

وكانت بدرية طلبة في رحلة إلى باريس، وعلى الفور قطعت الرحلة وعادت إلى مصر بعد علمها بوفاة زوجها، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وأوضحت بدرية طلبة، في وقت سابق، أن المخرج والمؤلف مصطفى سالم «أبو بناتها» هو من اكتشفها فنيًا وقدمها للجمهور، وكان دائم الدعم والتوجيه لها لتصل إلى الشهرة الفنية التي تليق بها من وجهة نظرة.