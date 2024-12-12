بريانكا شوبرا ونك جوناس على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:19 مساءً - رصدت عدسات المصورين لحظات وصول النجمة بريانكا شوبرا وزوجها الممثل نك جوناس على السجادة الحمراء، لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يشهد تكريما للنجمة عن أعمالها الفنية الأخيرة.

بريانكا شوبرا

على جانب آخر، كانت بريانكا شوبرا كشفت من خلال فيديو قصير نشرته عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام" عن طرحها كتابا يعرض سيرتها الذاتية بالكامل، ويحمل الكتاب اسم "غير مكتمل"، والتي أكدت أنها دومًا ما حلمت بهذه اللحظة التي تلخص فيها مشوار دام 20 عاما مع الشهرة والأضواء صارت فيهم شخصية عامة.

وتصدرت مذكرات بريانكا شوبرا خلال يومين فقط الأعلي مبيعًا بدار "راندوم هاوس"، والتى تطرقت فيها ملكة جمال العالم السابقة إلى قصص من طفولتها فى مسقط رأسها، ومشاركتها فى مسابقة ملكة جمال العالم عام 2000.

بالإضافة إلى مسيرتها فى بوليوود، وتجاربها الغنائية، وحتى وصولها إلى الشهرة العالميّة، وبجانب نجاحها المهنى عرفت شوبرا بانخراطها في الأعمال الإنسانيّة مع منظمة اليونيسيف، وحتى جمعيات الرفق بالحيوان.

Anomaly

كما كانت قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاقها علامة تجارية خاصة بها للعناية بالشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.