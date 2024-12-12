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بريانكا شوبرا ونك جوناس على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

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بريانكا شوبرا ونك جوناس على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

بريانكا شوبرا ونك جوناس على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:19 مساءً - رصدت عدسات المصورين لحظات وصول النجمة بريانكا شوبرا وزوجها الممثل نك جوناس على السجادة الحمراء، لحفل ختام  مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يشهد تكريما للنجمة عن أعمالها الفنية الأخيرة.

بريانكا شوبرا

على جانب آخر، كانت بريانكا شوبرا كشفت من خلال فيديو قصير نشرته عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام" عن طرحها كتابا يعرض سيرتها الذاتية بالكامل، ويحمل الكتاب اسم "غير مكتمل"، والتي أكدت أنها دومًا ما حلمت بهذه اللحظة التي تلخص فيها مشوار دام 20 عاما مع الشهرة والأضواء صارت فيهم شخصية عامة.

وتصدرت مذكرات بريانكا شوبرا خلال يومين فقط الأعلي مبيعًا بدار "راندوم هاوس"، والتى تطرقت فيها ملكة جمال العالم السابقة إلى قصص من طفولتها فى مسقط رأسها، ومشاركتها فى مسابقة ملكة جمال العالم عام 2000. 

بالإضافة إلى مسيرتها فى بوليوود، وتجاربها الغنائية، وحتى وصولها إلى الشهرة العالميّة، وبجانب نجاحها المهنى عرفت شوبرا بانخراطها في الأعمال الإنسانيّة مع منظمة اليونيسيف، وحتى جمعيات الرفق بالحيوان.

Anomaly

كما كانت قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاقها علامة تجارية خاصة بها للعناية بالشعر.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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