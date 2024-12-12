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الأحد، انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد وهذا موعد طرحه بالسينمات - أخبار كلمتك

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الأحد، انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد وهذا موعد طرحه بالسينمات - أخبار كلمتك

الأحد، انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد وهذا موعد طرحه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - تقيم الشركة المنتجة لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ  "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يترأس بطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس العرض الخاص للعمل تمهيدًا   لطرحه بدور العرض قريبا.

ويقام العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه يوم الأحد المقبل بإحدي السينمات بمنطقة الشيخ زايد بحضور جميع ابطاله وعدد من المخرجين والنقاد.

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و انطلق مؤخرا تصوير فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، حيث تعد أحدث أعماله السينمائية ومن المقرر بجميع دور العرض 18 ديسمبر 2024.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

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كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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