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مشاهير العرب - بعد أكتر من 30 عاما.. أفراد عائلة ماكاليستر في فيلم «Home Alone» تجتمع مجددا |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد أكتر من 30 عاما.. أفراد عائلة ماكاليستر في فيلم «Home Alone» تجتمع مجددا |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أكتر من 30 عاما.. أفراد عائلة ماكاليستر في فيلم «Home Alone» تجتمع مجددا |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - بعد أكثر من 30 عام، اجتمع أفراد عائلة ماكاليستر الشهيرة من فيلم «Home Alone» ولكن دون ظهور النجم العالمى ماكولي كولكين أو "كيفن".

حيث ظهر كل من كريستين مينتر، 59 عامًا، ومايكل سي مارونا، 47 عامًا، وديفين راتراي، 47 عامًا، وأنجيلا جوثالز، 47 عامًا، وجيديديا كوهين، 48 عامًا، الذين لعبوا جميعًا دور أشقاء أو أبناء عمومة كولكين في الفيلم المحبوب لعام 1990، بـ لافاييت، نيوجيرسي.

أبطال فيلم home alone
أبطال فيلم home alone

فيلم Home Alone

وتدور أحداث فيلم «home alone» حول طفل يدعي كيفين مكاليستر(ماكولي كولكين) الذي تنساه الأسرة بطريق الخطأ في المنزل. ولكن سرعان ما تدرك عائلة ماكاليستر أنهم تركوا كيفن وراءهم عند وصولهم إلى باريس، تحاول كيت حجز رحلة العودة إلى الوطن، ويحاول لصان (هاري لايم ومارفن ميرشانتس) اقتحام المنزل وسرقته.

ويحاول كيفين تضليل اللصوص في البداية وخداعهم بأن المنزل مليئًا بالأشخاص، إلا أنهم يكشفون خدعته، فيناقشون خططهم لاقتحام منزله في الليل، ويبدأ كيفن من الناحية الأخرى بنصب الفخاخ في كل أنحاء المنزل.

يتصل كيفن بالشرطة، ثم يهرب إلى المنزل المجاور، ويتمكن في النهاية من القبض على اللصوص وتقديمهم إلى الشرطة. في صباح اليوم التالي، يجتمع كيفين مع والدته، التي كانت تحاول الوصول إليه في أقرب وقت ممكن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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