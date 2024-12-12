مشاهير العرب - بعد أكتر من 30 عاما.. أفراد عائلة ماكاليستر في فيلم «Home Alone» تجتمع مجددا |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - بعد أكثر من 30 عام، اجتمع أفراد عائلة ماكاليستر الشهيرة من فيلم «Home Alone» ولكن دون ظهور النجم العالمى ماكولي كولكين أو "كيفن".

حيث ظهر كل من كريستين مينتر، 59 عامًا، ومايكل سي مارونا، 47 عامًا، وديفين راتراي، 47 عامًا، وأنجيلا جوثالز، 47 عامًا، وجيديديا كوهين، 48 عامًا، الذين لعبوا جميعًا دور أشقاء أو أبناء عمومة كولكين في الفيلم المحبوب لعام 1990، بـ لافاييت، نيوجيرسي.

فيلم Home Alone

وتدور أحداث فيلم «home alone» حول طفل يدعي كيفين مكاليستر(ماكولي كولكين) الذي تنساه الأسرة بطريق الخطأ في المنزل. ولكن سرعان ما تدرك عائلة ماكاليستر أنهم تركوا كيفن وراءهم عند وصولهم إلى باريس، تحاول كيت حجز رحلة العودة إلى الوطن، ويحاول لصان (هاري لايم ومارفن ميرشانتس) اقتحام المنزل وسرقته.

ويحاول كيفين تضليل اللصوص في البداية وخداعهم بأن المنزل مليئًا بالأشخاص، إلا أنهم يكشفون خدعته، فيناقشون خططهم لاقتحام منزله في الليل، ويبدأ كيفن من الناحية الأخرى بنصب الفخاخ في كل أنحاء المنزل.

يتصل كيفن بالشرطة، ثم يهرب إلى المنزل المجاور، ويتمكن في النهاية من القبض على اللصوص وتقديمهم إلى الشرطة. في صباح اليوم التالي، يجتمع كيفين مع والدته، التي كانت تحاول الوصول إليه في أقرب وقت ممكن.