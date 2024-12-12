بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المُري، اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، على المتهم بـ ابتزاز ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالسجن 3 سنوات.

بداية القضية

تعود أحداث القضية، إلى تقديم والد المجني عليها الموزع الموسيقي محمد مصطفى طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، بلاغا في عام 2023 لـ مباحث الإنترنت في العباسية بتعرض ابنته 12 عاما للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول على تطبيق التيك توك، مما أصابها بحالة نفسية سيئة.

تفكير ابنة شيرين عبد الوهاب في إنهاء حياتها

وأكد والد المجنى عليها، الموزع الموسيقي محمد مصطفى، ابنته هنا من طليقته شيرين عبد الوهاب، مرت بحالة نفسية سيئة، وعاشت في رعب بسبب تهديدات المتهم لها وفكرت في إنهاء حياتها خلاصا من تهديداته المستمرة له، خاصة بعد رفضها الاستجابة له، وبالفعل نشر فيديوهات لها خادشة للحياء عبر حسابه بتطبيق Tik Tok.

وأشار والد المجنى عليها إلى أنه علم بالواقعة من المدرسة التي تدرس فيها ابنته هنا، بعدما استدعته الأخصائية الاجتماعية وأخبرته بتفاصيل الواقعة.

ضبط المتهم والتحقيق معه

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على هاتفه المحمول الحساب مرتكب الواقعة، وبفحصه عثر به على دلائل على ارتكاب المتهم للواقعة، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وهي ابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب، أقر بملكيته للهاتف المحمول المضبوط وبارتكابه للواقعة على النحو الوارد بمحضر التحريات وأنه تعرف على المجنى عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحصل على صور ومقاطع الفيديو الخاصة بها من على شبكة الإنترنت الدولية.

وقام بعد ذلك بتهديدها وابتزازها بنشر تلك الصور وطلب مبلغا ماليا مقابل عدم التشهير بها والإساءة لسمعتها بقصد التحصل منها على مبالغ مالية وأنها عندما لم تستجب قام بنشر بعض الصور على التيك توك لإجبارها على الإستجابة لتهديداته.

محكمة جنايات المنصورة تنظر القضية

وتمت بعد ذلك إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، حيث قرر رئيس المحكمة أن تكون الجلسة سرية، قبل أن تصدر حكمها على المتهم بالحبس ثلاث سنوات.

كلمات مؤثرة من القاضي للمتهم

وجَّه المستشار بهاء المري رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة كلمات مؤثرة قبل النطق بالحكم على المتهم بابتزاز وتهديد ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال المري في كلماته: “يا شريف أقول لك ولمن في مثل سنك من الشباب اتقوا الله في أنفسكم أولا ثم في الشباب والنساء”.

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