مشاهير العرب - اليوم.. عرض فيلمي «الفستان الأبيض» و«مين يصدق» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - تستعد دور العرض السعودية اليوم، فيلم «مين يصدق»، للمخرجة زينة عبد الباقي، وفيلم «الفستان الأبيض» للفنانة ياسمين رئيس، وذلك بعد النجاح اللذين حققاه بدور العرض المصرية.

فيلم مين يصدق

تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

الفيلم من إخراج زينة عبد الباقي ومن بطولة جايدا منصور ويوسف عمر وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق ونادين وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول.

فيلم الفستان الأبيض

ويدور أحداث فيلم الفستان الأبيض، في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وغيرهم، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

والفيلم بطولة: ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وغيرهم، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.