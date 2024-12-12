تايلور سويفت تبارك لصديقتها سيلينا جوميز على خطوبتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:15 مساءً - حرصت تايلور سويفت على التفاعل مع خبر خطوبة صديقتها المقربة، سيلينا جوميز.

كتبت تايلور سويفت معلقة على منشور سيلينا جوميز التي أعلنت فيه خطبتها، قائلة: "نعم، سأحمل الزهور".

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى حبيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قائلة: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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